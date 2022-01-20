Рятувальники попереджають про ожеледицю й хуртовини в Україні

Про це повідомляє ДСНС.



За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі на Заході, Сході, а вдень у більшості областей України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Також у країні слід чекати ожеледицю. У Карпатах прогнозують хуртовину. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий.



У Києві та на Київщині 21 січня буде ожеледиця на дорогах, а пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий.



Рятувальники попереджають про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць унаслідок погіршення погоди.



Також у ДСНС рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

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