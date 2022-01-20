Рятувальники попереджають про ожеледицю й хуртовини в Україні
21 січня в Україні будуть ожеледиця, хуртовина й сильний вітер
Про це повідомляє ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі на Заході, Сході, а вдень у більшості областей України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Також у країні слід чекати ожеледицю. У Карпатах прогнозують хуртовину. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий.
У Києві та на Київщині 21 січня буде ожеледиця на дорогах, а пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий.
Рятувальники попереджають про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць унаслідок погіршення погоди.
Також у ДСНС рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.2
Купівля 28.2Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе