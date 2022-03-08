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Війна з Росією: хроніка
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Рятувальники розібрали завали Вінницького аеропорту, виявили тіла 10 людей

8 березня, 2022 вiвторок
10:45
війна з Росією Рятувальники

Сьогодні, 8 березня, на території Вінницького аеропорту рятувальники розібрали завали. Загалом знайшли під завалами 10 загиблих.

Про це повідомляють у ДСНС України. 

Зазначають, що загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих.

"Завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця". Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 – загиблих", – йдеться в повідомленні. 

Відомо, що серед жертв є 6 цивільних та 4 військових. Про стан потерпілих поки що не повідомляють.

  • Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ракети, яку потрапили у аеропорт у Вінниці, були запущені з території Придністров'я, Міноборони Молдови спростовує цю інформацію.
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