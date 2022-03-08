Рятувальники розібрали завали Вінницького аеропорту, виявили тіла 10 людей

Про це повідомляють у ДСНС України.



Зазначають, що загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих.



"Завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця". Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 – загиблих", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що серед жертв є 6 цивільних та 4 військових. Про стан потерпілих поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ракети, яку потрапили у аеропорт у Вінниці, були запущені з території Придністров'я, Міноборони Молдови спростовує цю інформацію.

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