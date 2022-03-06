Запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я, - речник Повітряних сил ЗСУ

Про це він повідомив у Facebook.



"Ворог випустив 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось", - сказав Ігнат.



Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.