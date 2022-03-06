Окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині. Зруйновано колію, - голова ОВА
Запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я, - речник Повітряних сил ЗСУ
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ракети, яку потрапили у аеропорт у Вінниці, були запущені з території Придністров'я
Про це він повідомив у Facebook.
"Ворог випустив 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось", - сказав Ігнат.
- Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+1°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе
2022, неділя
6 березня
17:00
Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі
16:23
Ще півтисячі жінок з дітьми евакуював 206-й батальйон з Ірпеня під ворожими обстрілами, - Порошенко
15:14
Окупанти пошкодили газопровід на Донеччині, частина населених пунктів залишиться без газу, - ОВА
14:49
"Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі": Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу та виробництво
13:50
Ексклюзив
"Кадировці х**рили з танку по домах, думали - все": сім'я луганців під обстрілами вибралася з Ірпеня, вдруге кинувши житло і бізнес через РФ
13:25
Виділені ЄС €500 млн не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну, - президент Євроради