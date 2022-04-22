"С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет": СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал СБУ.



На перехопленій розмові чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.



"С моими психическими расстройствами это (війна, - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк - как серийный убийца, как Чикатило, - спокойный…" - сказав окупант і налякав свою матір.



В СБУ впевнені, що тільки психопати здатні творити такі звірства в Україні.



"Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків Тільки психопати здатні творити такі звірства, які ми побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України… Пробачити таке неможливо", - відзначають в СБУ.



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