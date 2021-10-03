Саакашвілі потрапив до Грузії поромом у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі потрапив на батьківщину поромом у вентиляційній шахті трейлера
Про це із посиланням на CNews повідомляє Ехо Кавказу.
За інформацією джерела, весь шлях до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні автомобіля.
Родич водія трейлера Елгуджі Цомая заявив, що той давно працює водієм та возить з Грузії до України зелень. Він нібито є власником квартири в Тбілісі, в якій був затриманий Міхеїл Саакашвілі. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка - Е.Ц. Йому пред'явлені звинувачення в приховуванні злочинів.
Джерело також повідомило виданню, що трейлер перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, припускається, що вантажівка прибула в порт поромом з України. У Поті Елгуджа Цомая змінив автомобіль і на своєму особистому легковому авто відвіз Саакашвілі до Батумі.
Джерело спростовує інформацію, що експрезидент перебував у Грузії чотири дні, перш ніж його затримали. Він стверджує, що відзняті в Батумі відео були записані ввечері 30 вересня та викладені в мережу вже з Тбілісі.
За даними видання, про повернення Саакашвілі на батьківщину практично ніхто не знав, в тому числі його найближчі соратники.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Саакашвілі в Тбілісі.
- 2 жовтня стало відомо, що Михеїл Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Крім цього, 2 жовтня Михеїл Саакашвілі оприлюднив листа із в'язниці та закликав грузинів взяти участь у парламентських виборах.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Міхеїл Саакашвілі
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