Саакашвілі - це військовополонений, було б доцільно спробувати його обміняти, - засновник Грузинського легіону
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі - це військовополонений, який утримується РФ, його доля вирішується в Кремлі
Про це в ефірі Еспресо заявив засновник і командир "Грузинського національного Легіону" у складі ЗСУ Мамука Мамулашвілі.
"Саакашвілі - це військовополонений, який утримується РФ. Він у свій час був символом грузинських реформ і за це був покараний. Росія ніколи не буде сприймати свого сусіда, який досяг економічних можливостей", - сказав він.
За словами Мамулашвілі, Росія почала війну у 2008 році, бо побачила темпи розвитку Грузії.
"Було б доцільно Саакашвілі занести у список на обмін військовополоненими. У іншому випадку так звана грузинська влада, яка є російською може його отруїти, вбити. Доля Саакашвілі вирішується у Кремлі. Це практично публічні тортури і демонстрація того, що буде з людьми, які будуть намагатися будувати державність. Це більше схоже на публічну страту, чим на поведінку цивілізованої влади до експрезидента", - підсумував військовий.
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