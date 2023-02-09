Про це в ефірі Еспресо заявив засновник і командир "Грузинського національного Легіону" у складі ЗСУ Мамука Мамулашвілі.

"Саакашвілі - це військовополонений, який утримується РФ. Він у свій час був символом грузинських реформ і за це був покараний. Росія ніколи не буде сприймати свого сусіда, який досяг економічних можливостей", - сказав він.

За словами Мамулашвілі, Росія почала війну у 2008 році, бо побачила темпи розвитку Грузії.

"Було б доцільно Саакашвілі занести у список на обмін військовополоненими. У іншому випадку так звана грузинська влада, яка є російською може його отруїти, вбити. Доля Саакашвілі вирішується у Кремлі. Це практично публічні тортури і демонстрація того, що буде з людьми, які будуть намагатися будувати державність. Це більше схоже на публічну страту, чим на поведінку цивілізованої влади до експрезидента", - підсумував військовий.