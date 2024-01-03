Салат із баклажанів на кожен день: два легких рецепти

Одним з найбільш цінних продуктів, який можна використовувати в кулінарії, є баклажани. Цей овоч є відмінним джерелом корисних речовин та вітамінів. Найбільш популярними і простими у приготуванні стравами з баклажанів є салати. Такі рецепти не тільки дуже легкі в приготуванні, а й вражають своєю смаковою гармонією та виглядом. Давайте разом розглянемо два легких рецепти салатів із баклажанів, які стануть чудовим доповненням до вашого столу щодня.

Теплий салат з баклажанами

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.

крохмаль картопляний - 5 ст. л.

солодкий перець - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

зелена цибуля - 1 пучок

кінза – 1 пучок

кунжут - 1 ст. л.

олія – 4 ст. л.

Для соусу-заправки:

соєвий соус - 6 ст. л.

рисовий оцет - 3 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

крохмаль картопляний - 1 ст. л.

часник - 4 зубчики

вода - 70 мл

Салат зі смаженими баклажанами. Покроковий рецепт приготування:

Баклажани нарізаємо кубиком, перекладаємо в ємність та додаємо сіль, крохмаль. За допомогою сита прибираємо надлишковий крохмаль. У сковорідку наливаємо олію та добре розігріваємо. Смажимо баклажани до золотавого кольору. Цибулю та часник очищаємо, а з солодкого перцю прибираємо серединку. Овочі ріжемо кубиком, часник пропускаємо через прес. Для заправки змішуємо соєвий соус, рисовий оцет, цукор. А в окремій ємності змішуємо крохмаль з водою. Ставимо сковорідку з олією на вогонь, додаємо часник та просмажуємо хвилину. Додаємо цибулю, солодкий перець та даємо злегка просмажитися, овочі мають залишитись хрумкими. Висипаємо підсмажені баклажани, наливаємо заправку та потроху крохмальну воду (контролюємо цією водою густоту соусу-заправки). Вимикаємо вогонь. Перекладаємо салат в тарілку для подачі, присипаємо кінзою, цибулею зеленою та кунжутом. Готово!

Фото: food.pibig.info

Салат із баклажанів швидкого приготування з майонезом

Інгредієнти:

баклажани – 250 г

помідори – 250 г

курячі яйця – 2 шт.

олія – 2 ст. л.

сіль – 1/3 ч. л.

майонез – 1.5-2 ст. л.

часник – 1 зубчик

зелень

Покроковий рецепт приготування:

Баклажани нарізаємо соломкою, додаємо сіль, олію та добре перемішуємо. Ставимо на плиту сковорідку та смажимо баклажани до готовності. Перекладаємо в салатницю. Яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду, а потім очищаємо шкаралупу. Помідори та яйця нарізаємо соломкою, додаємо їх у салатницю. Для заправки салату зміщуємо майонез, нарізану зелень та вичавлений через прес часник. Заправляємо салат, за потреби додаємо сіль та можна куштувати.

Смачного!

Фото: shefkuhar.com