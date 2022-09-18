Саме Путін "повісить" на Шойгу усіх собак за поразку, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що на Шойгу "повісить" саме Путін усіх собак, оскільки йому буде вигідно сказати: "Це не я, це вони, зокрема, він мене неправильно інформував, мене спонукали ухвалити такі рішення". Шойгу дуже личить така роль. По-перше, він насправді не військовий, популярності в армії не має. Це цілком об’єктивно, адже він не пройшов окопи, училища, академії. Тобто у військах він не може бути популярним ніяк. Він, так би мовити, фанерний маршал", - зауважив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що Путін теж невипадково все на Шойгу поставив, він давно його призначив міністром оборони. Він розумів, що простіше пов’язати це з вразливою людиною.

"Шойгу і не військовий, і не росіянин, і людина, яка не зможе відбрехатися. Казочка про талановитого управлінця Шойгу, була придумана. Здати Шойгу - не проблема. Шойгу, звісно, зараз не зніматимуть, але через якийсь час його і, можливо, Герасимова уберуть, "повісивши" на них усіх собак, - зазначив Фейгін.

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