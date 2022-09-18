Саме Путін "повісить" на Шойгу усіх собак за поразку, - Фейгін
Діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми та відомий відеоблогер Марк Фейгін зауважив, що Шойгу насправді не військовий та не має популярності в армії РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вважаю, що на Шойгу "повісить" саме Путін усіх собак, оскільки йому буде вигідно сказати: "Це не я, це вони, зокрема, він мене неправильно інформував, мене спонукали ухвалити такі рішення". Шойгу дуже личить така роль. По-перше, він насправді не військовий, популярності в армії не має. Це цілком об’єктивно, адже він не пройшов окопи, училища, академії. Тобто у військах він не може бути популярним ніяк. Він, так би мовити, фанерний маршал", - зауважив Фейгін.
Опозиціонер також додав, що Путін теж невипадково все на Шойгу поставив, він давно його призначив міністром оборони. Він розумів, що простіше пов’язати це з вразливою людиною.
"Шойгу і не військовий, і не росіянин, і людина, яка не зможе відбрехатися. Казочка про талановитого управлінця Шойгу, була придумана. Здати Шойгу - не проблема. Шойгу, звісно, зараз не зніматимуть, але через якийсь час його і, можливо, Герасимова уберуть, "повісивши" на них усіх собак, - зазначив Фейгін.
- Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області
- Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині Росія намагатиметься втримати оборону на ділянці між річкою Оскіл та містом Сватове на Луганщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе