Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу на те, що Україна продовжує наступальні дії на північному сході, а російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове, що на Луганщині. Росія, ймовірно, вважає збереження контролю над цією зоною важливим, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює з Білгородської області Росії.

Крім того, ця лінія пролягає вздовж кордону Луганської області, яку Росія проголосила однією зі своїх безпосередніх військових цілей.

"Будь-яка істотна втрата території на Луганщині однозначно підірве стратегію Кремля. Росія, ймовірно, намагатиметься вести стійку оборону цього району, але незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви чи відповідний моральний дух, щоб протистояти черговому українському наступу", - дійшли висновку в британській розвідці.

16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на території Харківської області Збройні сили України деокупували 421 населений пункт.

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