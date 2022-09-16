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Головна війна з Росією На Харківщині звільнили 421 населений пункт, - Кирило Тимошенко

На Харківщині звільнили 421 населений пункт, - Кирило Тимошенко

16 вересня, 2022 п'ятниця
15:13
війна з Росією ЗСУ

На території Харківської області Збройні сили України деокупували 421 населений пункт

Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківщина - звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж попри обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди попрямують генератори, будівельні матеріали, медикаменти та інша допомога", - сказав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента наголосив, що пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громади вже отримують пенсії.

На деокупованих територіях Харківської обалсті відновлюють житло та критичну інфраструктуру.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС працюють над розмінуванням території. За тиждень розмінована понад 24 га територій та знешкоджено майже одна тисяча небезпечних предметів", - додав заступник.

  • За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
  • Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.
  • 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.
  • Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
  • 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
  • Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
  • Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

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