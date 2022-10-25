Про це він повідомив під час Міжнародної конференції з питань відновлення України в ефірі телеканалу Еспресо.

"Україна зараз забезпечує безпеку усієї Європи. Тому саме Україна може гарантувати те, що РФ не поширить свої хибні дії на територію Європи. Ми є зараз вашим сусідом, ми обов'язково відвоюємо наші захоплені території з-під російської окупації. Ми витримаємо і встоїмо під цими масовими атаками та знищенням української енергетичної структури", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що Україна після завершення війни з Росією зможе відпрацювати усі європейські інвестиції, адже навіть попри обстріли й знищення критичної інфраструктури російськими окупантами, українці забезпечили продовольчу безпеку Європі.

"Ви бачите, що Україна вже забезпечила продовольчу безпеку Європі, тобто ми зараз бачимо, що наша сільськогосподарська допомога, виробництво та експорт продовжують функціонувати. Ми справді розуміємо, наскільки потужними були хвилі мігрантів. Так, ми розуміємо, що геопозиція України є дуже важливою, адже це може дати потужне економічне відновлення. Саме тому ми всі розуміємо, яким потенціалом може бути Україна для європейців та українців у майбутньому. Україна може відпрацювати інвестиції на понад 100%. Але ми також розуміємо, що ми повинні зупинити те, що робить Росія", - додав він.

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