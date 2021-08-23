Саміт “Кримської платформи” повинен напрацювати конкретні шляхи деокупації Криму, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що учасники саміту “Кримської платформи” повинні напрацювати конкретні шляхи деокупації півострова і привернути увагу світу
Про це він повідомив на саміті “Кримської платформи” в ефірі Еспресо.TV.
“Я хочу твердо заявити, що Польща не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Ми не будемо байдужими до питання анексії Криму. Оскільки полякам теж знайомо, що таке окупація” - заявив Дуда
Він зауважив, що рішення, які будуть прийняті на саміті “Кримська платформа” зможуть переконати світову спільноту в тому, що потрібно разом боротися з наслідками нелегальної анексії.
“Кримський півострів є мілітаризованим. Росія використовує та широко застосовує військову пропаганду серед молоді. Нелегально відбуваються вибори та набір до військ РФ. Крим - це Україна. Це знають всі, хто сьогодні приїхав до Києва.”, - додав Дуда.
Президент додав, що потрібно привертати увагу міжнародної спільноти і до переслідувань та катувань, до яких вдається РФ в окупованому Криму.
“Крим - це Україна. І на іншу агломерацію ми не погоджуємось. Наша спільна мета - конкретні дії від міжнародної спільноти. Я переконаний, що нам вдасться спільно напрацювати конкретні шляхи деокупації півострова Крим. І я з впевненістю хочу зазначити, що Польща є і буде активним учасником саміту “Кримської платформи”, - зазначив Дуда.
- Нагадаємо, 23 серпня у Києві почався перший саміт "Кримської платформи" - ініціативи щодо деокупації півострова
- 23 серпня на установчому саміті Кримської платформи президент Володимир Зеленський оголосив про створення Офісу для координації з питань санкцій та подолання наслідків окупації півострова.
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