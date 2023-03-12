Санду відреагувала на появу траншей вздовж кордону з Україною
Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала розгортання українською стороною протитанкових укріплень на кордоні
Про це вона заявила Teleradio Moldova.
"Те, що робить Україна на своїй території, є її суверенним рішенням", - зазначила глава молдавської держави.
За додатковими подробицями вона порадила звернутися у компетентні органи.
"Якщо є більш конкретні питання, їх потрібно адресувати міністерству внутрішніх справ та прикордонній службі", - додала Санду.
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У поясненні від молдавських прикордонників, які отримало Pro TV (Кишинів), зазначається, що згаданий глибокий рів "запобігатиме незаконному перетину державного кордону, зокрема, спробам контрабанди з України до Республіки Молдова".
Перед цим фото довжелезних ровів оприлюднив молдавський місцевий депутат від Блоку комуністів та соціалістів Богдан Цирдя. За його словами, так виглядає прилегла до Молдови українська місцевість навпроти найпівнічного молдавського села Наславча (узбережжя Дністра) та міста Окниця (межує з українськими Сокирянами).
Над Дністром
Між Окницею (Молдова) та Сокирянами (Україна)
"Українські екскаватори працюють без упину, копають величезні кілометрові рови на кордоні з Молдовою", - зазначив депутат-комуніст.
При цьому світлини зроблено з українського боку.
Їхнє походження Цирдя не пояснив.
- Нагадаємо, Санду розкрила зміст переданих їй Володимиром Зеленським секретних документів.
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