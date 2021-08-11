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Санду зустрілась з Козаком: обговорили Придністров'я, представник РФ заявив про "внутрішній конфлікт"

11 серпня, 2021 середа
22:18
Світ Мая Санду

Президентка Молдови Майя Санду під час перемовин із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком обговорила конфлікт в Придністров'ї

Про це вона написала у Facebook.

"Обговорили врегулювання Придністровського конфлікту. Підтвердила твердий намір Молдови відновити процес врегулювання конфлікту виключно політико-дипломатичними засобами", - сказала вона.

Санду наголосила, що врегулювати конфлікт вона прагне в рамках існуючих переговорних майданчиків з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності.

Козак заявив, що "Росія та Молдова будуть точно дружити".

Він назвав розв'язання придністровського питання "внутрішньою справою" Молдови. Також обговорювалася утилізація боєприпасів на непідконтрольній території. 
 
Росія
Молдова
Придністров'я
Дмитро Козак
Майя Санду
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