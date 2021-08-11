Санду зустрілась з Козаком: обговорили Придністров'я, представник РФ заявив про "внутрішній конфлікт"

Про це вона написала у Facebook.

"Обговорили врегулювання Придністровського конфлікту. Підтвердила твердий намір Молдови відновити процес врегулювання конфлікту виключно політико-дипломатичними засобами", - сказала вона.

Санду наголосила, що врегулювати конфлікт вона прагне в рамках існуючих переговорних майданчиків з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності.

Козак заявив, що "Росія та Молдова будуть точно дружити".Він назвав розв'язання придністровського питання "внутрішньою справою" Молдови. Також обговорювалася утилізація боєприпасів на непідконтрольній території.