Санкції на енергоносії є найбільш болючими для РФ, - Умланд

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Я вже три тижні говорю про те, що потрібно вводити санкції на енергоносії. Адже це найболючіші санкції для Росії. В Росії немає інфраструктури для транспортування великої кількості газу до інших регіонів. І нафтою інша історія. Більшість російської нафти транспортується танкерами. Хоча і тут можна було б накласти санкції і закінчити фінансування цієї війни.” - розповів Умланд



Умланд пояснив позицію Німеччини, яка полягає в тому, щоб спочатку знайти заміну для російського газу та нафти, а вже потім приєднатись до антиросійських санкцій. На думку Умланда, така позиція Німеччини пов’язана з тим, що в Берліні ще не усвідомлюють про суворість цієї війни та ризики для них самих.



“Росіяни, обстрілюючи цивільне населення, намагаються виторгувати для себе кращу переговорну позицію. Щось схоже було в 2014 році, коли були підписані перші Мінські угоди та в 2015 році. Кремль обрав схожу тактику. Вони хочуть підписати документі на крові. Тому і намагаються в ході переговорів посилювати терор щодо мирного населення.” - додав Умланд

Нагадаємо, 15 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

В рамках четвертого пакету санкцій ЄС посилив обмежувальні заходи проти осіб та установ у РФ, що були причетними до злочинних дій російської влади.

Санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресора - зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і вже сьогодні, 16 березня, за ним може бути оголошений дефолт