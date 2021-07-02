САП скерувала до суду справу Гладковського щодо завдання державі 17,4 млн грн збитків

Про це у Facebook повідомила пресслужба САП.



"На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що в ходіі досудового розслідування правоохоронці встановили, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди компанією, в який він та його близькі особи мають частку власності. Мова йде про автомобільну компанію "Богдан Моторс".



Зазначається, що обвинувачений забезпечив невиключення з оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю за бюджетні кошти вантажних автомобілів підвищеної прохідності Богдан 6317 в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс". Так, хоча ці автівки не відповідали вимогам уряду через недостатній рівень локалізації, компанія все одно отримала замовлення.



Зазначається, що компанія погодилася довести рівень локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його підвищення до 30% впродовж трьох років, однак не виконала ці умови, незаконно переклавши витрати зі збільшення рівня локалізації на бюджет.



Крім того, правоохоронці з'ясували, що договір між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте, всупереч умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту відомства її погодили, попередньо узгодивши це питання із заступником міністра оборони. Це призвело до незаконної переплати фірмі 17,44 млн грн.



У САП також нагадали, що в жовтні правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО, а в квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони.