Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
Сапери повністю завершили поверхове опрацювання Ірпеня
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин в телеграм.
"На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 0937007872", – написав він.
- Нагадаємо, долучитися до відновлення Ірпеня приїхали близько 120 архітекторів з усієї України.
- Після завершення роботи працівників ДСНС та поліції в Бородянці, Бучі, Гостомелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.94Продаж 33.8
- Актуальне
- Важливе