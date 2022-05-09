Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин в телеграм.

"На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 0937007872", – написав він.

Нагадаємо, долучитися до відновлення Ірпеня приїхали близько 120 архітекторів з усієї України.

Після завершення роботи працівників ДСНС та поліції в Бородянці, Бучі, Гостомелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи

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