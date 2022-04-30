Саудівська Аравія планує "засіювати" хмари, щоб збільшити кількість опадів

Про це повідомляє Аawsat News

Зазначається, що Саудівська Аравія розпочала першу фазу операції із засіву хмар за допомогою хімічних речовин. Для цього в хмари впорскують дрібні частинки йодиду срібла, навколо яких потім збираються краплі води. Зіткнувшись один з одним, краплі збільшуються в розмірах - а це, у свою чергу, збільшує ймовірність дощу.

Щоправда, не всі вчені переконані і довіряють методу засівання хмар, адже відсоток збільшення кількості опадів насправді не дуже високий. Для прикладу, у 2021 році в ОАЕ використали інший метод засівання хмар – запустили дрони, які влітали в хмари та розряджали їх електрику, що викликало дощ у Дубаї.

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