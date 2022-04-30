Саудівська Аравія планує "засіювати" хмари, щоб збільшити кількість опадів
Саудівська Аравія запустила проєкт із засіювання хмар над трьома районами, щоб збільшити кількість опадів на 10-20%
Про це повідомляє Аawsat News
Зазначається, що Саудівська Аравія розпочала першу фазу операції із засіву хмар за допомогою хімічних речовин. Для цього в хмари впорскують дрібні частинки йодиду срібла, навколо яких потім збираються краплі води. Зіткнувшись один з одним, краплі збільшуються в розмірах - а це, у свою чергу, збільшує ймовірність дощу.
Щоправда, не всі вчені переконані і довіряють методу засівання хмар, адже відсоток збільшення кількості опадів насправді не дуже високий. Для прикладу, у 2021 році в ОАЕ використали інший метод засівання хмар – запустили дрони, які влітали в хмари та розряджали їх електрику, що викликало дощ у Дубаї.
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