Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
Саудівська Аравія звернулася до Сполучених Штатів із проханням виявити стриманість у відповідь на напади єменських хуситів на американські кораблі в Червоному морі
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, із тривогою спостерігає за знищенням ракет хуситів кораблями США.
Два джерела, знайомі з думкою Саудівської Аравії, заявили, що послання Ер-Ріяда Вашингтону про стриманість направлено з метою уникнути подальшої ескалації. Джерела додали, що Ер-Ріяд досі задоволений тим, як Сполучені Штати справляються із ситуацією.
Саудівська Аравія також наполягає на припиненні вогню у Секторі Газа. За словами кількох джерел, міжнародна політика Саудівської Аравії спрямована на сприяння регіональній стабільності після багатьох років конфронтації з Іраном та його союзниками.
Зосередившись на розширенні та диверсифікації економіки, Ер-Ріяд також цього року нормалізував відносини з Тегераном і прагне вийти з війни, яку він веде із хуситами в Ємені вже майже дев'ять років.
- Нагадаємо, Путін 6 грудня планує відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію.
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