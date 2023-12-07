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Головна Світ Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters

Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters

7 грудня, 2023 четвер
02:57
Світ

Саудівська Аравія звернулася до Сполучених Штатів із проханням виявити стриманість у відповідь на напади єменських хуситів на американські кораблі в Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, із тривогою спостерігає за знищенням ракет хуситів кораблями США.

Два джерела, знайомі з думкою Саудівської Аравії, заявили, що послання Ер-Ріяда Вашингтону про стриманість направлено з метою уникнути подальшої ескалації. Джерела додали, що Ер-Ріяд досі задоволений тим, як Сполучені Штати справляються із ситуацією.

Саудівська Аравія також наполягає на припиненні вогню у Секторі Газа. За словами кількох джерел, міжнародна політика Саудівської Аравії спрямована на сприяння регіональній стабільності після багатьох років конфронтації з Іраном та його союзниками.

Зосередившись на розширенні та диверсифікації економіки, Ер-Ріяд також цього року нормалізував відносини з Тегераном і прагне вийти з війни, яку він веде із хуситами в Ємені вже майже дев'ять років.

  • Нагадаємо, Путін 6 грудня планує відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію.
Саудівська Аравія
Ємен
США
Війна в Ізраїлі
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