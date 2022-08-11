Сайт сейму Латвії зазнав кібератаки російських хакерів

Про це пише Delfi.

Повідомляють, що відповідальність за ці атаки взяло на себе децентралізоване російське хакерське об'єднання "Killnet", яке вже здійснило атаки на різні сайти, зареєстровані в Латвії.

Журналістам повідомили, що ІТ-інфраструктура Сейму адаптована до таких ситуацій, щоб наслідки атаки можна було запобігти якомога швидше. У конкретній атаці використовувався DDoS, або тип розподіленої атаки на відмову в обслуговуванні. На вебсайт надсилалися тисячі запитів, що тимчасово паралізувало сервер.

Додають, що за останні місяці в Латвії значно зросла кількість кібератак.

Сьогодні, 11 серпня, сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.

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