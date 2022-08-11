Сайт сейму Латвії зазнав кібератаки російських хакерів
Вебсайт сейму Латвії, яка визнала Росію спонсором тероризму, зазнав масштабної DDoS-атаки російських хакерів
Про це пише Delfi.
Повідомляють, що відповідальність за ці атаки взяло на себе децентралізоване російське хакерське об'єднання "Killnet", яке вже здійснило атаки на різні сайти, зареєстровані в Латвії.
Журналістам повідомили, що ІТ-інфраструктура Сейму адаптована до таких ситуацій, щоб наслідки атаки можна було запобігти якомога швидше. У конкретній атаці використовувався DDoS, або тип розподіленої атаки на відмову в обслуговуванні. На вебсайт надсилалися тисячі запитів, що тимчасово паралізувало сервер.
Додають, що за останні місяці в Латвії значно зросла кількість кібератак.
- Сьогодні, 11 серпня, сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.
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