Сайт ВМС України не працював, у Міноборони заявили про російську кібератаку
Міністерство оборони України повідомило про кібератаку російських хакерів на сайт Військово-морських сил
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - заявили в міністерстві.
Як розповіли в Міноборони, хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації.
"Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку", - сказали у відомстві.
У міністерстві додали, що було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти сайту Міноборони.
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