Сайт ВМС України не працював, у Міноборони заявили про російську кібератаку

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Міноборони, хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації.

"Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку", - сказали у відомстві.

У міністерстві додали, що було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти сайту Міноборони.