СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовці за гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним ухилятися від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів". У СБУ додають, що за добу організатори схеми могли вручити понад 20 фальшивих меддовідок.

Фото: СБУ

За даними слідства, для того, щоб пропустити через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб. Вартість корупційних «послуг» становила від 7 до 10 тис. доларів. Водночас сума залежала від терміновості виконання "замовлення".

Фото: СБУ

Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за статтями про службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, встановлено особи й повідомлено про підозру п'яти чоловікам, які намагались скористатися так званою схемою для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Підозра оголошена за статтею про ухилення від призову на військову службу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.