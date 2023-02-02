СБУ нейтралізувала угруповання сутенерів, які працювали разом з керівництвом міграційної поліції

Про це СБУ повідомила у телеграмі.

Правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції. Високопосадовці налагодили масштабні схеми кришування проституції в Києві та інших регіонах країни.

Щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили більше ніж 50 млн грн.

"У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання. За даними слідства, посадовці "прикривали" діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві. До таких "закладів" підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом", - пишуть у СБУ.

Також відомо, що злочинці створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких "адміністратори" підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі "ескорту".

Сутенери пропонували їм "поїздки" до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість "послуг" становила від $500 до $10 тис. за ніч.

На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);

▪️ ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);

▪️ ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

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