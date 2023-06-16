СБУ оголосила підозру двом одеситам, які поширювали фейки про Україну

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що підозру отримав колишній оператор Одеського державного телебачення, який після початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом "Рен-тв".

Так, підозрюваний погодився створити провокативний відеоматеріал, що стосувався процесу мобілізації в Україні. За суму 8 тисяч гривень, він запросив свого знайомого виступити в ролі "воєнкома" місцевого центру комплектування.

За даними СБУ, підозрювані створили відео, в якому "воєнком" розповідає про свою примусову необхідність полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Цей фейковий матеріал був вперше показаний на російському телеканалі "РЕН ТВ". Після цього він поширився через понад 20 пропагандистських інформаційних ресурсів, включаючи провідні федеральні телеканали.

Фото: СБУ

Також ведеться розслідування стосовно причетності одесита до зйомок ряду спеціально замовлених сюжетів, пов'язаних з Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що після звільнення з державного телебачення, підозрюваний працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

"Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт", - йдеться у повідомлені.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього:

мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності

чорнові записи

акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Двом одеситам повідомили про підозру щодо організації та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.