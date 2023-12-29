СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ алкомагнату Черняку
Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який попри повномасштабне вторгнення продовжив вести бізнес із країною-агресором
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У ході слідства встановлено, що протягом 2022 року підпорядковані йому підприємства перерахували до російського бюджету близько 6 млрд у гривневому еквіваленті у вигляді сплати податків і зборів.
Підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію у Росії.
Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.
За матеріалами СБУ про підозру повідомлено Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Зокрема, 26 грудня стало відомо, що Служба безпеки України затримала у Києві бізнесмена за підозрою у співпраці з РФ: він надавав послуги інтернет-провайдера у тимчасово окупованій Луганській області.
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