СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ алкомагнату Черняку

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У ході слідства встановлено, що протягом 2022 року підпорядковані йому підприємства перерахували до російського бюджету близько 6 млрд у гривневому еквіваленті у вигляді сплати податків і зборів.

Підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію у Росії.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

За матеріалами СБУ про підозру повідомлено Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.