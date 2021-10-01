СБУ оприлюднила відео допиту терориста "ЛНР", який утік від окупантів
Служба безпеки України опублікувала відео допиту терориста "ЛНР", який втік від окупантів на позиції українських військових
Про це передає пресслужба СБУ.
Як зазначається, співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині.
Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.
"Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР". Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він "розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було".
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.
- Нагадаємо, на позиції однієї із механізованих бригад зі складу ОС прийшов та здався в полон терорист "ЛНР".
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