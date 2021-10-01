СБУ оприлюднила відео допиту терориста "ЛНР", який утік від окупантів

Про це передає пресслужба СБУ.

Як зазначається, співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині.

Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

"Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР". Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він "розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було".

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на позиції однієї із механізованих бригад зі складу ОС прийшов та здався в полон терорист "ЛНР".



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