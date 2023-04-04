СБУ освоює методи Моссаду
"Бавовну" на окупованих територіях та й у самій Росії щоразу ретельно готує СБУ. Що добре і правильно
До речі, якщо так дивитись, то спецоперація "дрібнонашинкований Татарський" (чи хтось сумнівається, що історія з 300-400 г тротилу в "золотому Владлені" таки спецоперація СБУ?) – просто приємний бонус. Бонус до щоденної вибухової роботи СБУ в основному трохи ближче, в тилах окупанта.
Скажімо, практично одночасно з Фоміним-Татарським в Пітері 600 г пластиду в окупованому Мелітополі у власній автівці відхопив колаборант і один з організаторів "референдуму" Максим Зубарєв. Зараз він в лікарні "у важкому стані". Двома тижнями раніше в центрі Мелітополя ліквідували колаборанта Івана Ткача – бізнесмена з "Городского транспорта", котрий перевозив вагнерівців і чмобіків до лінії фронту.
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До того – зачистили "прокурора ЛНР" Сергія Горенка і його заступницю Катерину Стегленко (у вересні), колишнього гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка (у лютому). Та в них в окупованих тилах весь час, практично щотижня якась "бавовна" з тушками різного ступеню просмаження в підсумку!
Подались в колаборанти? Тоді ваше місце або в труні, або в тюрмі. Обирайте самі, де вам буде комфортніше. В тюрмі? Тихо й акуратно здавайтесь. В труні? Не робіть нічого і розслабтесь, ми самі до вас завітаємо. Третього варіанту не існує
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І цю "бавовну" щоразу ретельно готує СБУ. Що добре і правильно. Малюк буквально на пальцях демонструє наволочі: подались в колаборанти? Тоді ваше місце або в труні, або в тюрмі. Обирайте самі, де вам буде комфортніше. В тюрмі? Тихо й акуратно здавайтесь. В труні? Не робіть нічого і розслабтесь, ми самі до вас завітаємо. Третього варіанту не існує.
Фактично, в нас на очах СБУ освоює методи роботи Моссаду: як то кажуть, "ніхто не забутий, ніщо не забуте", "сядуть усє!". Або ляжуть.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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