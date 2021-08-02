Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство СБУ передала до суду справу проти одного з ватажків "ДНР" Безлєра

СБУ передала до суду справу проти одного з ватажків "ДНР" Безлєра

2 серпня, 2021 понедiлок
21:15
Суспільство СБУ передала до суду справу проти одного з ватажків "ДНР" Безлєра

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої ДНР Ігоря Безлєра

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.

За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, Безлєр очолив угруповання окупантів.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1, ч.2, ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
ДНР
Читайте також:
2 серпня, 2021 понедiлок
Світлана Тихановська: випадок Тимановської показує, що Лукашенко після викрадення літака RyanAir розпочав міжнародний терор
Артем Долгопят
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
Олександр Хижняк (ліворуч)
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Хижняк побував у нокдауні, але забезпечив Україні медаль Ігор у Токіо
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
2 серпня
21:55
вакцинація
Жителі ОРДЛО можуть стати "піддослідними кроликами" для випробування нової російської вакцини, - розвідка
21:24
Інгулець - Зоря
"Зоря" розгромила "Інгулець" у заключному матчі 2-го туру УПЛ
20:37
В ОГПУ заявили, що не змінювали підслідність у справах Чауса
20:05
У Росії засудили українця за звинуваченням у контрабанді деталей до зенітно-ракетного комплексу
19:47
Інфографіка
Марина Бех-Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 3 серпня
19:38
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
"Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
19:18
Українська сторона в ТКГ не бачить можливості щодо зустрічі у Мінську під час карантину, - Арестович
19:13
Фестивальний післясмак: мер Тернополя вимагає вибачень за "антихристиянські дії" гурту Batushka на "Файному місті"
19:10
Владислав Трубіцин: Ключ до вирішення проблеми хаотичної забудови - новий Генплан Києва
18:50
вакцина
У Дніпрі мер обіцяє вакцинованим містянам безкоштовний проїзд
18:36
Суд вивчив записи з камер відеоспостереження у справі Шеремета
18:34
СБУ нейтралізувала контрольований нардепом "силовий осередок" проросійського ГО
18:28
Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу": стріляли із заборонених мінометів та запускали безпілотник
18:15
Міграційна криза в Литві: Ландсбергіс запропонував накласти санкції не лише на Білорусь, а й на Туреччину та Ірак
17:44
Христина Тимановська
Білоруска Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі
17:30
"Укрзалізниця" разом із Мінсоцполітики спростила купівлю квитків для осіб із інвалідністю
17:29
електроенергія
В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму
17:28
Наталка Діденко
У більшості областей України очікується послаблення спеки, - синоптик Наталка Діденко
17:21
Дмитро Кулеба
М3С до Дня Незалежності запустить промокампанію про Україну на ВВС, - Кулеба
17:04
Антон Дробович
Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою
16:54
Еспресо. Вибір читачів
Експертне журі 5-го сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для підлітків"
16:49
Інфографіка
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:44
covid
На випадок локдауну: київські підприємства зможуть подати заявки на спецперепустки для працівників з 10 серпня
16:27
Фонд держмайна
Шмигаль доручив Мінекономіки та Фонду держмайна підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки
16:15
трансплантація
У Черкасах вперше провели трансплантацію серця
16:13
У Польщі на Підляшші підпалили пункт вакцинації та будівлю епідемстанції
16:10
контрабанда ліків
Прикордонники викрили багатомільйонну контрабанду фальсифікованих ліків на кордоні з РФ
16:02
У Раді пропонують надати свідкам порушення ПДР право надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду
16:01
Побиття танцюриста Дорофеєвої працівником УДО: з'явилося відео нападу
15:52
В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня
15:44
Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці Ковель-Ізов-Держкордон
15:41
Викрили "на гарячому": на Луганщині намагалися підкупити співробітника СБУ
15:40
Литва мігранти
Литва зафіксувала добовий рекорд нелегальних мігрантів з Білорусі
15:31
Колос - Олімпік
"Колос" дізнався потенційного суперника у Лізі конференцій
15:30
спіральна галактики в сузір'ї Годинник
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник
15:02
вакцина
Ляшко заявив, що в серпні до України має прибути мінімум 5 млн доз COVID-вакцини
15:00
кредит
"Найкращий показник з 2017 року": частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 37%
14:51
Підпільна тютюнова фабрика
У Польщі зупинили підпільну фабрику з виробництва цигарок: затримано сімох українців
14:38
Микола Чаус
ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді
14:38
Шевченко
Президент УАФ Павелко спрогнозував, де продовжить кар'єру Шевченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV