СБУ передала до суду справу проти одного з ватажків "ДНР" Безлєра

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.

За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, Безлєр очолив угруповання окупантів.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1, ч.2, ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.