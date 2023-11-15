СБУ підозрює доцента харківського університету в коригуванні ударів по місту

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська розвідка завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік фіксував наслідки ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів атакував ворог. Також підозрюваний відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією. Доцент також відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Правоохоронці затримали підозрюваного та виявили у нього мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили доценту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.