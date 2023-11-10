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Закликали голосувати на псевдореферендумах: підозру в колаборантстві отримали дві мешканки Херсонщини

10 листопада, 2023 п'ятниця
10:47
Кримінал Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право

Служба безпеки затримала двох мешканок Херсонщини, яких підозрюють в участі у незаконний російських референдумах на території регіону

Про це йдеться у відомстві.

За даними правоохоронців, підозрювані особисто приїжджали до місцевих жителів з урнами, закликаючи голосувати за приєднання регіону до Росії. Жінок супроводжували російські озброєні бойовики. За це вони отримали від загарбників по 50 тисяч російських рублів як одноразову грошову винагороду.

"У разі відмови брати участь у фейковому плебісциті фігурантки погрожували людям ув’язненням до російських катівень та "конфіскацією" приватного майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваними виявилися дві мешканки Херсонщини, які після окупації регіону підтримали Росію. Після звільнення правобережної частини Херсонщини одна з них втекла до Миколаєва, де її й знайшли правоохоронці, іншу затримали у селищі Зимівник.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ встановила особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області". У лавах російського карального органу 12 колаборантів виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
колаборанти
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