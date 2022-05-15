СБУ показала власний кліп на переможну пісню Kalush Orchestra
Служба безпеки України оприлюднила свій відеокліп на пісню Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні-2022
СБУ оприлюднила відео у телеграм.
"Ця пісня присвячувалася матері, а стала саундтреком війни. Кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя. А кожен український захисник, вирушаючи в бій, хоче повернутися додому і почути рідне слово", – прокоментувала СБУ.
Нагадаємо, на Євробаченні-2022 переміг український гурт Kalush Orchestra.
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