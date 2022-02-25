СБУ попереджає про фейк, де нібито служба вимагає перейти за посиланням та пройти перевірку

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби!" - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголошують, що за посиланням пропонується додати новий пристрій до акаунта. Після цього, кажуть в СБУ, ворог отримує доступ до всієї історії переписки людини (крім секретних чатів), а також зможе писати від імені цієї людини.



"В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код!" - йдеться у повідомленні.



В СБУ наголошують, що офіційні сторінки служби такі:

Сайт - www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!);

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково - із синьою галочкою);

Telegram - https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов'язково - із синьою галочкою).

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