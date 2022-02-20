СБУ посилила контророзвідку

Про це заявив очільник відомства Іван Баканов, повідомляє в неділю, 20 лютого 2022 року, пресцентр відомства.



"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", - наголосив Іван Баканов під час робочих відвідин зони проведення Операції Об'єднаних сил у суботу, 19 лютого.



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За словами очільника української спецслужби, зараз країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну. Однак голова СБУ закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.



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"Дезінформація - важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність - ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", - підсумував Іван Баканов.





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