СБУ посилила контророзвідку
Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни
Про це заявив очільник відомства Іван Баканов, повідомляє в неділю, 20 лютого 2022 року, пресцентр відомства.
"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", - наголосив Іван Баканов під час робочих відвідин зони проведення Операції Об'єднаних сил у суботу, 19 лютого.
Читайте також: "Росія нам не ворог". Нацполіція викрила організаторів проплаченого мітингу у Києві
За словами очільника української спецслужби, зараз країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну. Однак голова СБУ закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.
Дивіться і читайте: В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
"Дезінформація - важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність - ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", - підсумував Іван Баканов.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.61
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.57
- Актуальне
- Важливе