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Головна Кримінал СБУ повідомила про підозру поплічниці Кадирова на окупованій Луганщині

СБУ повідомила про підозру поплічниці Кадирова на окупованій Луганщині

3 травня, 2023 середа
16:43
Кримінал Дар’я Божко

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прихильницю "рашизму", яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області

Про це інформує СБУ.

Зазначено, що підозру висунули є Дар’ї Божко – очільниця регіонального осередку російської організації "Волонтери Ахмата".

Це об’єднання створено за вказівкою Рамзана Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання "кадирівців", і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Таким чином у травні минулого року вона очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора", - ідеться у повідомленні.

Під прикриттям роздачі гумдопомоги від імені окупаційного фонду Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму.

Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво РФ і ватажків окупаційних підрозділів "Ахмат".

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Україна
СБУ
Війна з Росією
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