Про це інформує СБУ.

Зазначено, що підозру висунули є Дар’ї Божко – очільниця регіонального осередку російської організації "Волонтери Ахмата".

Це об’єднання створено за вказівкою Рамзана Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання "кадирівців", і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Таким чином у травні минулого року вона очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора", - ідеться у повідомленні.

Під прикриттям роздачі гумдопомоги від імені окупаційного фонду Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму.

Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво РФ і ватажків окупаційних підрозділів "Ахмат".