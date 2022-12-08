СБУ прийшла з обшуками до двох монастирів і скиту УПЦ МП на Житомирщині

Про це повідомили в управлінні СБУ у Житомирській області.

Контррозвідувальні заходи проходять у Чоповицькому Афонської ікони Божої матері жіночому ставропігійному монастирі, Казанської ікони Божої матері чоловічому монастирі Овруцько-Коростенської єпархії та у Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Мета обшуків – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі держави. У період війни заходи спрямовані унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

Зазначається, що спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території України.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

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