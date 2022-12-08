СБУ прийшла з обшуками до двох монастирів і скиту УПЦ МП на Житомирщині
Правоохоронці 8 грудня проводять безпекові заходи у Коростенському районі на Житомирщині на території жіночого та чоловічого монастирів і скиту одного з них
Про це повідомили в управлінні СБУ у Житомирській області.
Контррозвідувальні заходи проходять у Чоповицькому Афонської ікони Божої матері жіночому ставропігійному монастирі, Казанської ікони Божої матері чоловічому монастирі Овруцько-Коростенської єпархії та у Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Мета обшуків – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі держави. У період війни заходи спрямовані унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.
Зазначається, що спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території України.
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