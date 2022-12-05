Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що контррозвідувальні заходи відбуваються у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та в єпархіальному управлінні Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

СБУ повідомляє, що дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу", - йдеться у повідомленні.

СБУ нагадує, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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