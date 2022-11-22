СБУ прийшла з обшуками у компанію VS Energy, яка належала російським олігархам, - ЗМІ
Служба безпеки України проводить обшук у VS Energy, яка має акції 5 обленерго підконтрольні російській організації "Лужники"
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
У вівторок, 22 листопада, співробітники СБУ проводила обшуки у VS Energy російських олігархів.
Відомо, що компанія VS Energy займає 10% енергетичного ринку України. У власності компанії перебувають пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго.
Видання пише, що принаймні до 2020 року Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами VS Energy, але у в травні 2022 року Група заявила, що вони не мають стосунку до українських обленерго. Нині російські олігархи перебувають під санкціями, тому СБУ має право проводити обшуки.
- 14 травня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.
- 16 листопада суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.
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