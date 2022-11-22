Про це інформує РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

У вівторок, 22 листопада, співробітники СБУ проводила обшуки у VS Energy російських олігархів.

Відомо, що компанія VS Energy займає 10% енергетичного ринку України. У власності компанії перебувають пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго.

Видання пише, що принаймні до 2020 року Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами VS Energy, але у в травні 2022 року Група заявила, що вони не мають стосунку до українських обленерго. Нині російські олігархи перебувають під санкціями, тому СБУ має право проводити обшуки.

14 травня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

16 листопада суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.

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