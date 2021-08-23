СБУ провела навчання поблизу лінії розмежування на Донеччині

Про це передає пресслужба СБУ.

"СБУ завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

"Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

Під час тренувань було відпрацьовано:

затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;

перехоплення злочинців, які тікали з міста;

заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);

захоплення «диверсанта», який планував вибух у центрі міста;

ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого:

три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22;

два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26;

ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18;

міну МОН-50;

три гранати РГД-5;

дві гранати Ф-1;

сім підривачів;

майже чотири тисячі патронів калібру 5,45;

20 патронів калібру 7,62.

За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, а до них доєднались представники Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.





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