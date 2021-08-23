СБУ провела навчання поблизу лінії розмежування на Донеччині
Служба безпеки на сході України провела силову фазу навчань із протидії диверсіям і тероризму
Про це передає пресслужба СБУ.
"СБУ завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.
"Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.
Під час тренувань було відпрацьовано:
- затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;
- перехоплення злочинців, які тікали з міста;
- заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);
- захоплення «диверсанта», який планував вибух у центрі міста;
- ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.
Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого:
- три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22;
- два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26;
- ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18;
- міну МОН-50;
- три гранати РГД-5;
- дві гранати Ф-1;
- сім підривачів;
- майже чотири тисячі патронів калібру 5,45;
- 20 патронів калібру 7,62.
За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, а до них доєднались представники Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.
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