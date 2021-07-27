СБУ проводить слідчі дії на найбільшому сміттєзвалищі Києва
27 липня близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів №5 для виконання слідчих дій
Про це повідомляється на сайті ПрАТ «Київспецтранс».
У відомстві заявили, що слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб найбільшого сміттєзлалища столиці ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 Кримінального Кодексу України «Екоцид» (масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу) стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6.
"Полігон № 5 у селі Підгірці - єдине в Україні сміттєзвалище, яке обладнане системою збору та переробки фільтрату, та одним з небагатьох, захищених та оснащених для прийому твердих побутових відходів", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе