СБУ проводить слідчі дії на найбільшому сміттєзвалищі Києва

Про це повідомляється на сайті ПрАТ «Київспецтранс».



У відомстві заявили, що слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб найбільшого сміттєзлалища столиці ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 Кримінального Кодексу України «Екоцид» (масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу) стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6.



"Полігон № 5 у селі Підгірці - єдине в Україні сміттєзвалище, яке обладнане системою збору та переробки фільтрату, та одним з небагатьох, захищених та оснащених для прийому твердих побутових відходів", - йдеться у повідомленні.

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