СБУ в Києві заблокувала підпільні криптообмінники, через які фінансували провокації до Дня Незалежності
Служба безпеки України заблокувала у Києві підпільні криптообмінники, через які щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.
За даними відомства, послугами онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора таких як "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо.
Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності, які через цю мережу отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.
Зазначається, що мережа функціонує від початку 2021 року і "обслужила" за цей час понад 1 тис. "клієнтів". Так, зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця, а за послуги отримували 5-10% від суми переказу.
Правоохоронці провели п'ять обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах. Вилучено комп'ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності, мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників, печатки та установчі документи фіктивних підприємств, а також готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.
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