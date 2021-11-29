СБУ відкрила справу щодо підготовки держперевороту в Україні
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні
Про це передає пресслужба СБУ.
Зазначається, що Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.
Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
У СБУ додадали, що про хід розслідування буде повідомлено згодом.
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