СБУ відкрила справу щодо підготовки держперевороту в Україні

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, що Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

У СБУ додадали, що про хід розслідування буде повідомлено згодом.



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