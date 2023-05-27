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СБУ викрила 4-х колаборантів: серед них - експрацівники Мін’юсту та ДСНС

27 травня, 2023 субота
12:29
Кримінал СБУ

СБУ повідомила про підозру ще 4-м ворожим поплічникам: серед них – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "Козачої національної гвардії війська Донського"

Про це інформує СБУ.

Зазначено, що один із колаборантів, засуджений раніше рецидивіст переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська, інший очолив міську пожежно-рятувальну частину МНС "ЛНР".

"Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини. Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів", - ідеться у повідомленні.

Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

  • СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України. У квітні 2023-го року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим російським, а кордони України не зареєстрованими.
Україна
СБУ
Війна з Росією
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