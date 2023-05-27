СБУ викрила 4-х колаборантів: серед них - експрацівники Мін’юсту та ДСНС

Про це інформує СБУ.

Зазначено, що один із колаборантів, засуджений раніше рецидивіст переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська, інший очолив міську пожежно-рятувальну частину МНС "ЛНР".

"Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини. Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів", - ідеться у повідомленні.

Наразі зловмисницю оголошено у розшук.