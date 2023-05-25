Про це інформує СБУ.

Зазначено, що у квітні 2023-го року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим російським, а кордони України не зареєстрованими.

Крім того, він сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну" проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав "закономірним".

За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.