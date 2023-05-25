Ствержував, що кордони України не зареєстровані: СБУ затримала водія з Києво-Печерської лаври
СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що у квітні 2023-го року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим російським, а кордони України не зареєстрованими.
Крім того, він сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну" проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав "закономірним".
За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.
- Готував підрив залізниці під Авдіївкою: СБУ затримала ворожого агента. Окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами.
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