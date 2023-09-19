СБУ викрила дві схеми ухилення від мобілізації на Херсонщині та Прикарпатті

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. Затримано заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті, які "заробляли" на ухилянтах

У Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фіктивних документів.

Вартість такої "послуги" становила від 4,5 до 6 тис. доларів залежно від терміновості.

За ці суми посадовець знімав з військового обліку через "непридатність" до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.

Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України.

У процесі слідства встановлен, що для реалізації схеми затриманий залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників "на гарячому" під час отримання ними ще одного хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На Івано-Франківщині Служба безпеки затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову за станом здоров’я.

Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів з однієї особи.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.