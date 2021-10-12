СБУ викрила канал збуту фальшивих доларів: злочинці "вкинули" на валютний ринок сотні тисяч підроблених купюр

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні фальшиві стодоларові купюри за 50% від номінальної вартості.



За попередніми даними правоохоронців, ділки "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.



Зазначається, що схему організував житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через причетність до аналогічних злочинів. Фігурант налагодив збут фальшивих доларів до різних регіонів України, зокрема до Житомирщини. При цьому підроблені гроші не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.



У пресслужбі зауважили, що схема збуту працювала щонайменше з початку року. Підроблені банкноти збувалися через особисті зв'язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів. Було задокументовано декілька фактів збутів киянином фальшивок жителю Житомира.



Правоохоронці затримали організатора схеми та покупця у Києві під час реалізації чергової партії - двох тисяч доларів.



Також було проведено одинадцять обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Було вилучено гроші, вогнепальну зброю та набої, а також чорнові записи з "клієнтською базою" організатора схеми.



Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють та блокують шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.

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