СБУ викрила масштабні схеми фінансування "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Було встановлено, що на початку 2015 року група керівників та посадовців перереєструвала захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості в органах окупаційної адміністрації так званої "ЛНР". З того часу продукція систематично незаконно вивозиться до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. Підприємство уклало низку "зовнішньоекономічних угод" з підприємствами країни-агресора, Республіки Білорусь та самопроголошеної "Республіки Північна Осетія".



За даними слідства СБУ, лише з жовтня 2016 до липня 2019 року комерсанти перерахували до так званого «бюджету ЛНР» майже 18,7 млн рублів РФ.



"СБУ задокументувала факти матеріального забезпечення "силового блоку" "ЛНР" приватною фірмою із Луганська, яка на замовлення поставляла автомобілі для потреб терористичної організації. Ділки закуповували на території країни-агресора транспортні засоби, у тому числі, спеціалізовану автотехніку для перевезення незаконно затриманих та засуджених в ОРЛО громадян України. Встановлено, що спеціальний транспорт спільники незаконно завозили з території РФ до ОРЛО через пункти пропуску, які тимчасово знаходяться під контролем НЗФ "ЛНР". Завдяки лише одній оборудки, зловмисники «покращили» матеріальний стан НЗФ "ЛНР" на загальну суму понад 7 мільйонів російських рублів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що слідчі СБУ повідомили 4-м особам, причетним до фінансової підтримки окупаційної влади та проросійських терористів, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.



Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

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