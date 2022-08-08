Про це інформує Служба безпеки України.

Серед виявлених колабораціоністів так звані директор Херсонського водоканалу, в.о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги та начальник Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами.



"З початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Зловживаючи повноваженнями, колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зрадник змушував підлеглих брати участь у масовках і публічно виступати зі словами підтримки Росії.



Ще одна колабораціоністка обійняла посаду виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги.



Жінка погодилася працевлаштовувати лікарів з РФ та окупованого Криму: "Вона обіцяла "старанно" працювати над створенням "позитивного іміджу" окупаційної влади, зокрема, розв'язувати проблеми із медичним забезпеченням у регіоні".



Двом зрадникам оголошено про підозру в державній зраді.

СБУ викрила псевдоначальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами. В обов'язки зловмисника входила діяльність для зриву посівної кампанії на Херсонщині. Також зрадник тероризував фермерські господарства району.

"У розпал посівної він вилучав у них насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя", - додали в СБУ.

На Херсонщині у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради.

1 серпня стало відомо, що російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні загарбники захопили гуртожитки державного університету. Студентів вигнали, планують заселяти росіян.

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