СБУ викрила ще трьох зрадників, яких РФ поставила "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині
На тимчасово окупованій Херсонщині викрили ще трьох зрадників, яких псевдовлада поставила "керівниками"
Про це інформує Служба безпеки України.
Серед виявлених колабораціоністів так звані директор Херсонського водоканалу, в.о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги та начальник Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами.
"З початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Зловживаючи повноваженнями, колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зрадник змушував підлеглих брати участь у масовках і публічно виступати зі словами підтримки Росії.
Ще одна колабораціоністка обійняла посаду виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги.
Жінка погодилася працевлаштовувати лікарів з РФ та окупованого Криму: "Вона обіцяла "старанно" працювати над створенням "позитивного іміджу" окупаційної влади, зокрема, розв'язувати проблеми із медичним забезпеченням у регіоні".
Двом зрадникам оголошено про підозру в державній зраді.
СБУ викрила псевдоначальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами. В обов'язки зловмисника входила діяльність для зриву посівної кампанії на Херсонщині. Також зрадник тероризував фермерські господарства району.
"У розпал посівної він вилучав у них насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя", - додали в СБУ.
- На Херсонщині у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради.
- 1 серпня стало відомо, що російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу.
- Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні загарбники захопили гуртожитки державного університету. Студентів вигнали, планують заселяти росіян.
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