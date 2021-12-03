СБУ викрила схему з підробки водійських посвідчень і техпаспортів на крадені авто

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.



Слідство встановило, що група осіб використовувала незаконно здобуті голографічні плівки державного зразка та поліграфічну техніку. Вони отримували дані з Єдиного державного реєстру транспортних засобів про зареєстровані транспортні засоби та їхніх реальних власників. Цю інформацію вони використовували для виготовлення та збуту підроблених водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.







За даними прокуратури, зловмисники підробляли техпаспорти в основному на вкрадені та нерозмитнені автомобілі. Клієнтами, які зверталися за посвідченнями водія, були громадяни, тимчасово позбавлені водійських прав за водіння у нетверезому стані. Коштували підробні "документи" $800. Крім того, правопорушники також займалися виготовленням посвідок на тимчасове проживання для іноземців.



Під час обшуків правоохоронці вилучили поліграфічну техніку, підробні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, стрічки з голограмами, чорну бухгалтерію, та засоби зв’язку, які використовували правопорушники.







Прокуратура повідомила зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (підроблення документів з використанням голографічних захисних елементів).

Нагадаємо, 29 листопада поліція Києвщини викрила фірму, що підробляла COVID-сертифікати для перетину державного кордону України.