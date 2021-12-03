СБУ викрила схему з підробки водійських посвідчень і техпаспортів на крадені авто
Офіс генпрокурора повідомив про підозру за фактом підроблення та збуту документів з використанням голографічних захисних елементів по всій території України
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.
Слідство встановило, що група осіб використовувала незаконно здобуті голографічні плівки державного зразка та поліграфічну техніку. Вони отримували дані з Єдиного державного реєстру транспортних засобів про зареєстровані транспортні засоби та їхніх реальних власників. Цю інформацію вони використовували для виготовлення та збуту підроблених водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
За даними прокуратури, зловмисники підробляли техпаспорти в основному на вкрадені та нерозмитнені автомобілі. Клієнтами, які зверталися за посвідченнями водія, були громадяни, тимчасово позбавлені водійських прав за водіння у нетверезому стані. Коштували підробні "документи" $800. Крім того, правопорушники також займалися виготовленням посвідок на тимчасове проживання для іноземців.
Під час обшуків правоохоронці вилучили поліграфічну техніку, підробні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, стрічки з голограмами, чорну бухгалтерію, та засоби зв’язку, які використовували правопорушники.
Прокуратура повідомила зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (підроблення документів з використанням голографічних захисних елементів).
- Нагадаємо, 29 листопада поліція Києвщини викрила фірму, що підробляла COVID-сертифікати для перетину державного кордону України.
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