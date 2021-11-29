До $500 за сертифікат: поліція Києва викрила підпільний центр з виготовлення фальшивих COVID-документів

Про це повідомляє пресслужба МВС.



Злочинний "бізнес" організувала 50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно з 46- та 53-річним киянамии. До фірми звертались як громадяни України, так і іноземці.



Фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем міністерства цифрової трансформації України. Вартість "послуги" складала від $250 до $500.







"У офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків та вилучили 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій, 2373 незаповнених бланки підприємств, установ та організацій, 25 підроблених свідоцтв про Covid-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп’ютерну техніку, в тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів", - йдеться у повідомленні.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.



Фігурантам загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 листопада Солом’янська окружна прокуратура Києва викрила схему з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та результатів ПЛР-тестів у столиці.