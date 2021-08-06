СБУ викрило групу осіб, які лікували російських військових в окупованому Криму і легалізовували гроші в Києві
Служба безпеки України викрила механізм "відмивання" коштів, зловмисники надавали курортні послуги в окупованому Криму терористам з ОРДЛО і військовим РФ та отримували мільйонні прибутки щомісяця
Про це повідомив пресцентр спецслужби.
Оперативники та слідчі встановили, що схему організувало керівництво санаторію, розташованого у Саках (Крим). Після окупації його перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали "угоду" з Міноборони РФ.
В окупованому Криму залишився лише гендиректор санаторію. Він є депутатом "Сакської міської ради".
Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему.
В Україні вони зареєстрували юридичну особу. На її рахунки переказували гроші. Легалізовували їх через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
У ході обшуків вилучено:
- печатки, штампи, відтиски;
- документацію, електронне листування зі спільниками
Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
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