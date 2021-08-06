СБУ викрило групу осіб, які лікували російських військових в окупованому Криму і легалізовували гроші в Києві

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Оперативники та слідчі встановили, що схему організувало керівництво санаторію, розташованого у Саках (Крим). Після окупації його перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали "угоду" з Міноборони РФ.

В окупованому Криму залишився лише гендиректор санаторію. Він є депутатом "Сакської міської ради".

Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему.



В Україні вони зареєстрували юридичну особу. На її рахунки переказували гроші. Легалізовували їх через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків вилучено:

печатки, штампи, відтиски;

документацію, електронне листування зі спільниками

Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.